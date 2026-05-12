Roma-Lazio, quando si gioca: ecco la decisione del prefetto

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45. Lo rende noto la Prefettura di Roma.

Con lo slittamento del derby Roma-Lazio a lunedì sera alle 20.45, inevitabilmente slitteranno anche le altre quattro parte della 37/a giornata di Serie A che erano state programmate alle 12.30 di domenica per favorire la concomitanza nella lotta per un posto in Champions League. Di conseguenza, in attesa dell’annuncio ufficiale della Lega Serie A, si dovrebbero giocare sempre lunedì anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli. A far propendere il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo spostamento del derby probabilmente anche la concomitanza con la possibile presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla finale degli Internazionali in caso di presenza di Jannik Sinner.

Cosa aveva deciso la Lega Serie A

In precedenza, la Lega Serie A aveva stabilito di far giocare il derby nella giornata di domenica 17 maggio alle 12.30. A confermarlo era stato lo stesso Luigi De Siervo: “Derby di Roma? Si giocherà alle 12.30. Perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l’hanno messa a ferro e fuoco dopo che eravamo riusciti a convincere le forze dell’ordine ad autorizzare la partita alle 20.30 ma poi ci sono stati gli scontri che sapete. Prima ci auspichiamo tutti di vedere una finale con Sinner nel tardo pomeriggio”, ha spiegato. “L’ipotesi fantasiosa di giocare il lunedì non è percorribile, perché come abbiamo detto si coinvolgerebbero almeno cinque realtà diverse e almeno 300mila persone in un giorno feriale. Inoltre non piacerebbe a nessuno posticipare la finale del tennis”, ha aggiunto. “Per cui cercando di tenere conto delle esigenze di tutti e contando sulle capacità e la professionalità delle nostre forze dell’ordine e del Questore di Roma e del Prefetto, sono convinto che la soluzione delle 12.30, che peraltro riguarderà altre 4 realtà, sia quella che in qualche modo contempera gli interessi di tutti”, ha spiegato.

Rocca: “Sovrapposizione fra derby e Internazionali scelta sbagliata”

“L’annuncio di De Siervo, presidente della Lega Calcio, circa l’orario di gioco del derby Roma-Lazio di domenica 17 maggio mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Assurdo prendere una decisione a pochi giorni dalla partita, la cui data si conosceva da molto tempo e in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Sarebbe più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo, in realtà, pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”, aveva dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio