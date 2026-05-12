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martedì 12 maggio 2026

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La Russa incontra Edoardo Bove, il calciatore: "Abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso"

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Edoardo Bove ha incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che lo ha ricevuto oggi a Palazzo Madama. “Per è stata una grandissima emozione“, ha dichiarato l’ex Fiorentina e Roma. “Volevo ringraziarlo per per l’ospitalità – ha aggiunto Bove – È stato un incontro molto cordiale e abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso e sono molto contento di come è andato l’incontro”. “Spero che venga approvato e lo ringrazio ancora per l’ospitalità perché è stata una giornata davvero piacevole per me. Anche come esperienza, avere la possibilità di visitare il Senato è motivo di grandissimo orgoglio“, ha concluso.