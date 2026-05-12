Derby Roma-Lazio, Candela: “Fondamentale in chiave Champions”

“Il derby Roma-Lazio? È meraviglioso, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere”. Lo ha detto Vincent Candela, ex giocatore giallorosso nella capitale per l’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa. “E’ meritato quello che sta facendo la Roma dall’inizio dell’anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene, non è finita, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo”, ha continuato il francese aggiungendo: “Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po’ tante cose. Intanto poi cerchiamo di arrivare in Champions”.