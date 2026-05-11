Home > Calcio > Serie A, Napoli-Bologna 2-3: passo falso per Conte. Non è ancora Champions

Colpo esterno del Bologna nel posticipo della 36esima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani si impongono per 3-2 sul campo del Napoli. Decisiva la rete di Rowe al 91′. Gli ospiti erano andati in vantaggio al 10′ con Bernardeschi ed avevamo raddoppiato al 34′ con Orsolini. Per il Napoli reti di Di Lorenzo al 45′ e gol del momentaneo pareggio con Alisson al 48′. Per effetto di questo risultato la squadra di Conte resta secondo in classifica a quota 70 ma vede assottigliarsi il vantaggio dalla Roma quinta con 67 punti. Il Bologna sale invece a 52.