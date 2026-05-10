Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: toscani aritmeticamente salvi

È terminata senza reti la sfida salvezza del Franchi tra Fiorentina e Genoa, gara valida per la 36/a giornata di Serie A. Con questo pareggio i viola conquistano aritmeticamente la salvezza, restando a +7 sulla zona retrocessione.
Poche emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per un colpo di testa di Ostigard respinto da De Gea al 39′. Nella ripresa la gara si accende, De Gea salva su Ekuban e subito dopo su Ostigard. Nel finale occasione viola con Piccoli murato da Ostigard, poi Parisi trova l’opposizione di Gosens. Il risultato però non si schioda dallo 0-0: il Grifone avanza a 41 punti, la Fiorentina sale a quota 38.