Serie A, Cremonese-Pisa 3-0: i lombardi tornano in corsa per la salvezza

La Cremonese supera 3-0 il Pisa già retrocesso nel match valido per la 36esima giornata di Serie A e torna in corsa per la salvezza, portandosi a una sola lunghezza dal Lecce quart’ultimo.
Gara subito complicata per gli ospiti, che rimangono in dieci al 23′ per l’espulsione per doppia ammonizione di Bozhinov. Poco dopo Vardy sblocca il risultato con un tiro a incrociare approfittando di un errore in disimpegno di Moreo. In avvio ripresa i padroni di casa raddoppiano, al 6′, con Bonazzoli che finalizza un’azione di contropiede portata avanti da Vandeputte. I toscani qualche minuto più tardi restano addirittura in nove per un fallaccio di Loyola su Pezzella. Nel finale arriva il tris che porta la firma di Okereke per il definitivo 3-0. La squadra di Giampaolo sale così a quota 31 punti, a meno uno dal Lecce.