Lecce-Juventus oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lecce-Juventus è il match del sabato sera della 36a giornata del campionato di Serie A. I salentini, allo Stadio Via del Mare, sono a caccia di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione mentre i bianconeri devono vincere per cercare di piazzarsi tra le prime quattro in classifica e qualificarsi per la prossima Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti al momento è quarta con 65 punti, a -2 dal Milan, a +1 sulla Roma e a +3 sul Como. Il club guidato in panchina da Eusebio di Francesco è appena fuori dalla zona retrocessione, quart’ultimo con 32 punti, a +4 sulla Cremonese.

Il match di andata tra Juventus e Lecce a Torino è finito in parità per 1-1 con le reti di Lameck Banda e Weston McKennie.

Spalletti: “In momenti come questi c’è bisogno di responsabilità”

“Le certezze per questo finale di stagione? In momenti come questi c’è bisogno della responsabilità perché è la sofferenza che ti dà il senso della responsabilità. Noi in questa settimana abbiamo sofferto. La certezza è l’impegno che ho visto mettere a questi ragazzi da quando sono arrivato”, ha detto Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia del match.

“Quando non si vince le partite in questo spogliatoio si sta male, questa squadra prova un dolore che se rifletti bene ti insegna delle cose. Noi abbiamo subito del dolore in questa settimana e sono convinto che loro avranno una reazione perché dal dolore emerge una profondità e una forza che prima non possedevi. Funziona così nella vita. Il carattere viene fuori da quel qualcosa che non ti va bene e devi ribaltare. Sono convinto che ci metteranno qualcosa in più rispetto all’ultima partita”, ha aggiunto.

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🇮🇹 Serie A

🗓️ 36ª giornata

🆚 Lecce

⏰ 20:45 CEST

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Di Francesco: “Contro la Juve serve una prestazione di alto livello”

“Ho visto la squadra determinata che vuole ottenere risultati importanti, e con la Juventus vogliamo fare questo. Affrontiamo una squadra, tecnicamente per i numeri e per quello che ha dimostrato, fortissima. Servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello. Partendo da questo si può pensare a fare qualcosa che sia anche sorprendente perché nel calcio nulla è scontato”, ha dichiarato Di Francesco.

“Se non abbiamo mai fatto ancora punti importanti con le big è spesso figlio delle situazioni. Guardiamo ai due match con il Napoli, all’andata rigore sbagliato e subito poco dopo. Con le big serve anche quello, essere più bravi sugli episodi e più attaccati ai risultati. E’ mancato forse questo, perché tante volte le prestazioni ci sono state e ci è mancato il guizzo finale”.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceição, Boga; Vlahovic. All. Spalletti

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Lecce e Juventus si può seguire in diretta su Dazn e sui canali di Sky Sport, SkyGo e Now. Fischio di inizio questa sera, 9 maggio 2026, alle ore 20.45 allo Stadio Via del Mare.