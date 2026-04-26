Marotta: “Inter è estranea, ha agito nella massima correttezza”

“Sono tranquillo, l’Inter è estranea e lo sarà anche in futuro”. Così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Torino-Inter a proposito dell’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale e sul designatore Gianluca Rocchi in cui viene citato anche il club nerazzurro. “Noi abbiamo appreso tutto dalla stampa, le dichiarazioni e i comunicati usciti ci meravigliano – ha aggiunto – Oggi siamo qui pensando a questa partita e a questo scudetto che vogliamo portare a casa il prima possibile”.

“Noi non abbiamo arbitri graditi o sgraditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza. L’anno scorso è stata una annata in cui oggettivamente abbiamo avuto anche decisioni avverse e acclarate successivamente dai vertici arbitrali, mi riferisco al rigore non dato in occasione di Inter-Roma” ha aggiunto.