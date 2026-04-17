Roma, Gasperini risponde a Ranieri: “Parole inaspettate, ora testa all’Atalanta”

Alta tensione in casa Roma dopo il botta e risposta tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. “C’è stata questa intervista venerdì che ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua”, ha detto il tecnico giallorosso, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, in merito alle dichiarazioni del senior advisor Claudio Ranieri, rilasciate a Dazn nel pre-partita di Roma-Pisa venerdì scorso.

“Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico”, ha aggiunto. “Gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio, del rispetto per una partita che è alla 33esima giornata”.

“È evidente che mio malgrado, ho subito tutto questo impatto mediatico che c’è stato. Per me e per la squadra, per la partita di domani, l’alibi è 0. Noi domani abbiamo la testa di giocare una gara, come ho detto prima, dopo 33 giornate, cioè la 33esima è domani, e quindi siamo in un percorso vicino a quello che sarà il finale”.

“È una partita importantissima per tutte e due le squadre, più per noi, sicuramente”, ha proseguito. “E noi la concentrazione l’abbiamo cercata di spostarla solo ed esclusivamente sul piano tecnico e della gara. Fondamentale è non creare alibi né di arrecare danno alla squadra, danno alla gente, in nessun tipo. Questo è stato l’unico mio obiettivo. Adesso andiamo a giocare la partita finalmente domani e potremo confrontarci per questo traguardo”.

📄 La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di #RomaAtalanta



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Come è nato il botta e risposta tra Gasperini e Ranieri

Il vaso di Pandora è stato aperto quando Gasperini durante una conferenza stampa si era lamentato delle scelte di mercato. “Ho visto su Transfermarkt che negli ultimi due anni sono arrivati 30 giocatori, di cui forse quattro o cinque stanno giocando in questo momento, forse meno”, aveva detto il tecnico giallorosso a cui poi è seguita la replica di Ranieri. “Abbiamo scelto cinque, sei allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini“, aveva detto il Senior Advisor ai microfoni di Dazn.

“Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare proprio per questo. Noi ci aspettavamo quello che sta succedendo. Abbiamo preso dei giovani, io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c’è stato un giocatore che lui non approvasse”. Dichiarazioni che hanno suscitato un’ulteriore risposta da parte dell’allenatore di Grugliasco, rimasto sorpreso dai toni usati dal dirigente sportivo.