Nazionale, Malagò: “Io in Figc? Sto riflettendo, ho visto calciatori e allenatori”

“Io candidato alla Figc? Non si può dire assolutamente, è ovvio che uno riflette come sto facendo in questi giorni. Perchè se ti vengono a trovare delle società, anche prima della partita contro la Bosnia, che in pochi giorni diventano 19. Vuol dire che c’è un discorso da prendere in considerazione”. Lo ha detto Giovanni Malagò nel corso dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’, a proposito della crisi del calcio italiano e la futura governance della Figc. “Il passo successivo è interpellare le altre componenti, ieri ho incontrato le componenti tecniche allenatori e giocatori. Poi è previsto incontri a breve gli altri presidenti, come è doveroso, ma ho già parlato al telefono con tutti. Le intenzioni sono propositive, se dovessi andare avanti a mettere già un programma dovrei ascoltare suggerimenti per evitare dinamiche di stallo. Le cose si possono fare a colpi d’ascia o cercando di convincere, con credibilità”, ha aggiunto. “Io al momento non ho impegni con me stesso, vedremo se le cose vadano avanti. Ma non ho impegni con nessuno, poi è normale che nel un ex calciatore possa avere un valore aggiunto da mettere in campo”, ha spiegato.