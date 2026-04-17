Inter-Cagliari oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

La Serie A riparte oggi, 17 aprile 2026, con le prime due gare della 33esima giornata: Inter-Cagliari e Sassuolo-Como. I nerazzurri di Chivu, sempre più soli in testa al campionato, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva e del 21esimo scudetto, dopo i successi contro Roma e Como, mentre i rossoblu, reduci dalla vittoria contro la Cremonese, vanno a caccia di punti salvezza.

Chivu: “Bastoni non convocato ma basta parlare di lui”

L’Inter al momento guida la classifica a + 9 sul Napoli, secondo, e a +12 dal Milan, terzo. Ancora out il capitano nerazzurro Lautaro e Bisseck, non convocato Bastoni. “La farei anche finita di parlare di Bastoni, si parla di lui da un mese a questa parte e non si parla per elogiarlo, perché ci sarebbe da elogiare l’uomo e il calciatore. Ha dato la disponibilità alla Nazionale nonostante abbia passato molti giorni con le stampelle, ci ha messo la faccia e ha provato a dare il suo contributo, bisogna essere orgogliosi di quanto ha fatto. Poi ha un problema fisico, tutt’ora quella caviglia non è al 100%”, ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di campionato con il Cagliari. “Non è al 100% e domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi sia dal problema alla caviglia e anche per fare qualcosa che gli permetterà di alzare la condizione atletica”, ha aggiunto.

Chivu: “Battuta sulla Champions? Se non capiamo ironia meglio fare altro”

Chivu è anche tornato sulla sua battuta sul fatto che “manca poco per raggiungere la Champions”?”. “Se non capiamo l’ironia meglio che iniziamo a fare altro…si vive in un mondo in cui si prendono tante cose troppo sul serio, tante cose sono trattate superficialmente. La mia era una battuta, però dentro c’è anche la realtà. Si è sempre parlato di qualificazione Champions, e allora mi sono messo anche io a dire determinate cose da questo punto di vista”, le parole dell’allenatore romeno. “Io non mi sono inventato niente, l’ho detto con il sorriso sulle labbra, poi magari qualcuno l’ha presa male ma bisogna avere un po’ di ironia nel capire le cose – ha aggiunto – Il calcio è un gioco e bisogna prenderlo come tale”.

Chivu: “Non sono un fesso”

“Io posso essere tutto ma di sicuro non sono un fesso, la vita mi ha insegnato che mi devo adattare in base al momento e al ruolo che occupo. Strada facendo è cambiato un po’ tutto e mi sono adeguato. E’ cambiata l’aspettativa perché siamo partiti che dovevamo finire ottavi con un allenatore inesperto, invece siamo andati avanti grazie a un gruppo di uomini che dall’inizio hanno avuto l’ambizione di essere competitivi”, ha detto ancora Chivu in conferenza stampa. “Credo che tutto nasce post Juve, c’è stata una gogna mediatica sotto tutti i punti di vista sia per quanto riguarda l’Inter che per quanto riguarda un giocatore dell’Inter – ha aggiunto – Lì la narrazione è cambiata ma io non sono mai stato polemico, non ho mai fatto polemiche, ho sempre cercato di non parlare di arbitri e non l’ho mai fatto. Ho sempre cercato di mettere equilibrio in tutto ciò che ho detto, poi non è affar mio quello che gli altri pensano di me”.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito F.P.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Deiola, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito Se., Borrelli.

Inter-Cagliari, i pronostici

I nerazzurri cercheranno il tris domani sera a San Siro contro un Cagliari che, contro la Cremonese, ha ritrovato il successo dopo quattro sconfitte consecutive. Missione ampiamente alla portata secondo i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il segno ‘1’ a 1,20 su Snai e 1,21 su William Hill, con il pareggio (come due anni fa) a 7,00 e il colpo esterno dei sardi (che manca da ottobre 2016) a 14,00 volte la posta. L’Over, uscito cinque volte negli ultimi otto scontri diretti, è in vantaggio, a 1,20, sull’Under, indicato a 2,40. Fra i risultati esatti un nuovo 3-1, come nell’ultimo precedente, paga 11,00, mentre si sale a 35,00 per il 2-2 (esito dell’ultimo segno ‘X’) e a 40,00 per l’1-2 come nell’ultima vittoria dei rossoblù al Meazza. Con Lautaro Martinez indisponibile per infortunio, Marcus Thuram (tre reti nelle ultime due partite) comanda, in quota goal, a 1,83, per il poker. In scia il compagno di reparto Pio Esposito, a segno all’andata in Sardegna. Il fratello Sebastiano (in prestito proprio dall’Inter) è invece il nome di punta fra gli ospiti, a 5,16 per la terza marcatura di fila.

Inter-Cagliari, orari e dove vederla

Inter-Cagliari è il secondo anticipo di oggi della 33esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta tv (e streaming) su Dazn, sui canali Sky e in streaming sull’app SkyGo e Now. Alle 18.30 scenderanno in campo invece Sassuolo-Como allo Stadio Mapei di Reggio Emilia. Anche questo match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su Dazn.

La classifica di Serie A dopo la 32esima giornata