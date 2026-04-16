Moise Kean-Pengwin, lite a Le Iene: ecco cosa è successo

Moise Kean protagonista dell’ultima puntata de Le Iene su Italia 1, nel servizio realizzato da Stefano Corti e Marco Occhipinti. Nella puntata, il calciatore della Fiorentina e della Nazionale ha avuto uno scontro verbale con il content creator Kristian Pengwin. Tra i tipster più seguiti d’Italia, con oltre un milione di follower su Instagram, era finito al centro di una polemica con il calciatore dopo alcuni commenti social legati alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Nei suoi interventi si era soffermato su episodi chiave del match, esprimendo giudizi critici anche nei confronti di Kean.

Dopo un acceso scambio di messaggi su Whatsapp, Pengwin ha pubblicato la conversazione e, in seguito all’invito di Kean di presentarsi di persona, il content creator si è recato a Firenze per un confronto. Il faccia a faccia si è acceso immediatamente, come mostrano le immagini del servizio.

Il dialogo integrale andato in onda

MOISE KEAN: “Ti ammazzo di botte. Ti atterro. Ti anniento fra. Ma tu non lo sai”

PENGWIN: “Ma sei serio? Ma io sono venuto per chiarire. Non mi devi mettere le mani addosso.”

MOISE KEAN: “Non me ne frega un ca**o!”

PENGWIN: “Moise, perché mi insulti? Perché mi minacci? Perché fai così?”

A quel punto è intervenuto l’inviato delle Iene, Stefano Corti.

MOISE KEAN: “L’avete portato voi? Bravi…”

STEFANO CORTI: “No, vogliamo soltanto capire costa sta succedendo…cos’è che ha fatto?”.

MOISE KEAN: “É un coglione ba. Non voglio parlare”.

STEFANO CORTI: “Sei arrabbiato per che cosa? Perché non siete… (si riferisce alla mancata qualificazione ai Mondiali, ndr)

MOISE KEAN: “Io sono arrabbiato perché.. No ma quello quello raga.. È una cosa.. Una cosa che ci stanno male tutti.. Però lui che ca**o fa davanti a casa mia fra?”

STEFANO CORTI: “No ehm tu gli hai scritto vieni qua che chiariamo e lui è venuto qua..”MOISE KEAN: “Vieni qua che chiariamo davanti casa mia?”

STEFANO CORTI: “Sui social gli hai scritto…”

PENGWIN: “Sui social.. Sui social..”

MOISE KEAN: “Comunque voi che siete Le Iene, voi site dei grandi però lui è uno sfigato.. Te lo dico io.. lui è uno sfigato..”



STEFANO CORTI: “Ma cos’è che è successo?”

MOISE KEAN: “È uno sfigato punto.. Lui è il primo che ho preso. Tutti quegli altri intorno dovrebbero capire. I giocatori di qua, giocatori di là oh! Siamo esseri umani tutti sbagliano. Io non ho mai detto niente però lui parla troppo”



PENGWIN: “Moise ma tu mi vieni a dire che non sono italiano!”

MOISE KEAN: “Polacco sei porco o due!”

PENGWIN: “Che dici!? Sono italo-polacco”

MOISE KEAN: “Levati dal ca**o”

Dopo il momento di tensione, Kean è rientrato a casa. Successivamente, con toni più distesi, ha accettato di parlare con l’inviato, spiegando: “Devi capire che noi siamo persone normali. Sbagliamo. Siamo degli esseri umani anche noi. Le critiche per quello che facciamo devi accettarle. Comunque io volevo anche scusarmi, non è un esempio perché ci sono tanti ragazzi che mi guardano e di sicuro non è stata una scena bella, però allo stesso tempo ecco non ritiro quello che ho detto.” “Ho sempre indossato la maglia, ho sempre saputo che devo sempre dare qualcosa in più sai? Per me è stata una bella mazzata, ma penso per tutti. Bisogna andare avanti e…La vita è così..”. Infine, parlando del futuro della Nazionale italiana alla domanda su chi vorrebbe come nuovo commissario tecnico, ha aggiunto: “Eh questo non lo so.. È importante che dia gioia a questo paese.. A noi giocatori quella è la cosa più importante.”