Maradona, ripreso oggi il processo sulla morte del campione. Legale famiglia: “Fiducia nei giudici”

E’ ripreso oggi 14 aprile il processo a carico di sette professionisti sanitari accusati di negligenza nella morte del grande calciatore Diego Armando Maradona, quasi un anno dopo l’interruzione del procedimento originario a seguito delle dimissioni del giudice che presiedeva il processo, dopo la sua partecipazione a un documentario sul caso.

Il processo si concentra su sette medici

Il processo per negligenza si concentra su sette medici accusati di non aver fornito cure adeguate nelle settimane precedenti la morte di Maradona, avvenuta cinque anni fa in una casa nei pressi di Buenos Aires. Il Pibe de Oro, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, è deceduto a 60 anni per arresto cardiaco mentre si stava riprendendo da un intervento per la rimozione di un coagulo di sangue al cervello.

I sette imputati sono accusati di omicidio colposo, in caso di condanna rischiano pene detentive da 8 a 25 anni.

La posizione della difesa

La difesa sostiene che il capitano della nazionale argentina vincitrice dei Mondiali del 1986 soffrisse di diverse gravi patologie e che, pertanto, non sia stato commesso alcun reato. Maradona aveva sofferto di una serie di problemi di salute, alcuni dovuti all’abuso di droghe e alcol. Secondo alcune fonti, sarebbe stato in fin di vita nel 2000 e nel 2004. Tra gli imputati figurano il medico Leopoldo Luque, medico personale di Maradona negli ultimi anni della sua vita, lo psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Díaz.

Le udienze si terranno due volte a settimana, il martedì e il giovedì. Si prevede la deposizione di poco meno di 100 testimoni, tra cui familiari, persone vicine all’ex calciatore, medici e agenti di polizia.

I giudici Alberto Gaig, Alberto Ortolani e Pablo Rolón dovrebbero emettere il verdetto all’inizio di giugno.

Un momento del processo (AP Photo/Rodrigo Abd)

Il legale della famiglia: “Fiducia nel nuovo collegio giudicante”

Fernando Burlando, avvocato delle due figlie maggiori di Maradona e querelanti nel caso, Dalma e Giannina, ha dichiarato ai giornalisti prima dell’udienza di martedì di avere fiducia nel nuovo collegio giudicante. “Riponiamo in loro un’enorme fiducia“, ha affermato Burlando. “Sono giudici con una vasta esperienza e competenza”, ha aggiunto sostenendo anche che le figlie di Maradona sono ancora “molto provate”. “È molto difficile”, ha detto Burlando. “Sono le figlie di Maradona, e già questo di per sé non è facile, e il fatto che non possano nemmeno avere un momento di sollievo sapendo cosa è successo al loro padre… anche se noi siamo convinti di ciò che è successo”, ha ribadito. Il processo iniziale si è concluso con un annullamento del giudizio lo scorso maggio, dopo che Julieta Makintach, una dei tre giudici che presiedevano il procedimento, si è dimessa in seguito alle critiche per la sua partecipazione a un documentario. La Makintach si era ritirata dopo che i pubblici ministeri avevano presentato filmati che la ritraevano in posizione di rilievo nel documentario ‘Divine Justice’, che ripercorreva gli eventi successivi alla morte di Maradona, quando emersero le prime accuse e i sospetti di un omicidio, fino all’inizio del processo. “Presento le mie dimissioni con serenità, senza rinunciare al diritto di difendermi nelle sedi opportune”, aveva scritto Makintach in una lettera inviata alle autorità giudiziarie a giugno.

La morte del campione il 25 novembre 2020

Maradona è morto il 25 novembre 2020, settimane dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per un ematoma subdurale. Era stato ricoverato all’inizio dello stesso mese in una clinica di La Plata, a causa di anemia e disidratazione, prima di essere trasferito alla Clínica Olivos, dove è stato operato. Dopo essere stato dimesso l’11 novembre, si è trasferito in una casa fuori Buenos Aires, dove è rimasto sotto osservazione medica. Una commissione medica di 20 membri, incaricata di indagare sulla morte di Maradona, ha pubblicato un rapporto nel 2021, in cui accusava l’équipe medica di Maradona di aver agito in modo “inappropriato, negligente e imprudente”, lasciandolo in agonia e senza assistenza per oltre 12 ore prima del decesso.