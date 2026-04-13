Malagò, 18 club di serie A favorevoli a candidarlo come presidente Figc

Sono al momento 18 i club di Serie A favorevoli alla candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Figc, per succedere a Gabriele Gravina dopo le sue dimissioni. È quanto trapela dall’assemblea in corso in via Rosellini a Milano, a cui son presenti tutte le 20 società. Unici contrari sarebbero la Lazio e il Verona. La scadenza per presentare la candidatura a presidente della Figc è il 13 maggio, le elezioni sono in programma il prossimo 22 giugno a Roma.

Sempre secondo quanto trapela, la Lazio non ha firmato per Malagò ma non sarebbe contraria alla sua figura. La posizione del club del presidente Lotito, in particolare, sarebbe di critica verso il metodo di nomina del candidato senza aver prima preso atto del suo programma. Il Verona, presente il presidente Italo Zanzi, al momento si è limitato a non firmare l’appoggio a Malagò.

Il 67enne Malagò ha una lunga carriera di imprenditore e dirigente sportivo, è stato presidente del Coni per tre mandati dal 19 febbraio 2013 al 26 giugno 2025 riuscendo a riportare le Olimpiadi invernali in Italia con i Giochi di Milano Cortina 2026. È attualmente membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale dal 1º gennaio 2019. Storico tifoso della Roma (il padre Vincenzo è stato vicepresidente del club), Malagò non ha mai fatto mistero della sua passione calcistica.

Carnevali: “Malagò può essere uomo giusto ma capire se ci sono altri nomi”

“Oggi è la prima volta che ci incontriamo, per cui sarà il momento per confrontarsi, per poter fare le valutazioni di chi può essere il candidato. Malagò? Ma io credo che Malagò sia una persona sicuramente adatta per gestire una federazione, è una persona di grande capacità, l’ha dimostrato in tutti questi anni, e sicuramente penso che lui possa essere la persona adatta senz’altro al nostro movimento”. Così l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali arrivando nella sede della Lega Serie A a Milano per l’assemblea odierna per decidere il possibile appoggio a Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Figc. “Però dobbiamo anche capire se c’è qualche altro candidato, sento parlare anche di tanti altri nominativi per cui valutiamo. Penso che sia giusto comunque che ci sia un confronto tra tutti i club, perché è una decisione importante. Poi non è mica detto che il nostro candidato potrà essere eletto, perché ci sono tante altre situazioni per cui sono tutte cose che andranno valutate”, ha aggiunto. “Penso comunque che non dobbiamo sbagliare, perché la Lega Serie A deve avere la forza di eleggere una persona importante per poter dare un po’ un cambiamento a quello che è il nostro sistema”, ha dichiarato Carnevali.