Como-Inter oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il derby lombardo tra Como e Inter è il big match della 32ª giornata di Serie A, una sfida che mette di fronte ambizioni diverse e può pesare in modo decisivo sia nella corsa scudetto sia nella lotta per l’Europa. Calcio d’inizio oggi, domenica 12 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

La squadra di Cristian Chivu arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto, traguardo che appare sempre più concreto. I nerazzurri sono considerati la formazione favorita fin dall’inizio della stagione, ma dovranno fare i conti con alcune assenze pesanti in questo finale di campionato.

Dall’altra parte, il Como di Cesc Fàbregas rappresenta una delle grandi sorprese della Serie A. Alla seconda stagione nella massima serie, il club lariano sta stupendo per risultati e qualità di gioco, con un calcio offensivo e spettacolare che ha attirato l’attenzione nazionale. La squadra è in piena corsa per un posto nelle competizioni europee, con l’obiettivo Champions League ancora apertissimo.

Lautaro out, Inter senza il capitano

Non ci sarà il confronto tra due dei protagonisti più attesi, Lautaro Martínez e Nico Paz, a causa dell’assenza dell’attaccante nerazzurro per infortunio. Una perdita importante per Chivu, che dovrà affidarsi alla coppia offensiva composta da Sebastiano Esposito e Marcus Thuram.

Proprio Esposito, protagonista in stagione con l’Inter, ha parlato del momento personale e delle pressioni mediatiche, sottolineando il proprio percorso di crescita e il lavoro quotidiano. Più concentrato sul finale di stagione è invece il portiere Yann Sommer, che ha ribadito gli obiettivi nerazzurri: “Ci restano partite importanti, vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia, ma dobbiamo pensare gara dopo gara”.

Fabregas: “Siamo il Como, serve coraggio”

Alla vigilia del match, Fàbregas ha invitato la squadra a mantenere identità e mentalità: “Le grandi squadre sono grandi squadre, noi siamo il Como. Serve coraggio contro l’Inter e dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso”. Il tecnico ha anche respinto le critiche sull’organico, sottolineando i progressi del club rispetto alla scorsa stagione.

Dove vedere Como-Inter in TV e streaming

La partita di Serie A tra Como e Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca testuale live sui principali portali sportivi.

Probabili formazioni Como-Inter

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina; Diao.

Allenatore: Fàbregas

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Allenatore: Chivu

Dirige la gara Massa (Imperia), assistenti Meli e Alassio. Quarto uomo Ayroldi, VAR Aureliano e AVAR Maggioni.