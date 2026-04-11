Serie A, Torino-Verona 2-1: i granata sicuri della salvezza

Vittoria interna del Torino, che piega per 2-1 il Verona e mette al sicuro il discorso salvezza arrivando a quota 39 punti, a +12 sul terzultimo posto. Con la quarta sconfitta di fila, invece, il Verona resta inchiodato all’ultimo posto con il Pisa a 18 punti. Ormai per la retrocessione si aspetta solo la matematica
Al Torino annullata una rete per fuorigioco di Simeone
Nel primo tempo parte meglio il Verona, ma è il Torino a sbloccare la sfida con il più classico dei gol dell’ex: il ‘cholito’ Simeone raccoglie l’invito di Pedersen e batte Montipò in diagonale approfittando della caduta di un difensore. L’Hellas va subito vicino al pari con il colpo di testa di Gagliardinic che si stampa sulla traversa; il gol arriva però su un rilancio di Montipò letto male da Ismajli, che lascia strada libera a Bowie, bravo a battere Paleari in uscita.
In avvio di ripresa torna in vantaggio il Toro al 48′ con una precisa deviazione da centro area di Casadei, su assist da sinistra di Obrador. Il Verona accusa il colpo e al 56′ capitola ancora: il terzo gol granata porta la firma di Che Adams con un bel colpo di testa su cross ancora da sinistra di Obrador. Rete annullata però dal Var per un fuorigioco iniziale di Simeone. Nel finale disperato assalto dell’Hellas alla porta del Torino: scaligeri pericolosi con il neo entrato Orban e con Bradaric, che impegna Paleari. Toro vicino al tris con Vlasic, ma basta anche così per i tre punti.