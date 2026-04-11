Milan-Udinese oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 11 aprile, il Milan di Max Allegri, che riceve in casa l’Udinese in un match valido per la 32esima giornata della serie A. I rossoneri sono chiamati a un immediato riscatto dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli, che ha fatto svanire definitivamente i sogni scudetto del Diavolo. L’Udinese viaggia a metà classifica, a quota 40 punti, e arriva a San Siro con il vantaggio di non aver nulla da perdere.

Allegri: “Arrivare all’obiettivo, contro Udinese serve partita di qualità”

“Se fosse solo una questione di modulo sarebbe facile. Serve equilibrio. Nel campionato, a Napoli puoi anche perdere. Una partita non deve destabilizzare il valore di un anno. A fine anno valuteremo tutto, tecnicamente, fisicamente, sul gestionale. Tutto ciò che è stato fatto bene e male. Ma con equilibrio, senza farsi travolgere dagli eventi. Altrimenti succede un disastro”. Così Max Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. “Quanto mancano Pulisic e Leao al meglio? Purtroppo hanno avuto vari infortuni che gli hanno impedito di trovare la condizione. Però hanno fatto dei gol importanti. Gimenez sta rientrando ora, è normale che abbia un calo fisico. Fullkrug ha fatto prestazioni in crescendo, dopo l’arrivo in un campionato nuovo dopo un po’ che era fermo. Si è messo a disposizione”, ha sottolineato. “Ora l’obiettivo principale è lo stesso di prima, ma ora ancora di più bisogna arrivarci. Che si giochi con sei punte o una non cambia niente. Anche a Napoli abbiamo avuto situazioni vicino all’area. Poi il risultato, com’è normale, cambia le opinioni. Noi dobbiamo analizzare la squadra. Se avessimo vinto o pareggiato, non avremmo giocato meglio, gli errori c’erano lo stesso. Ci sono momenti in cui si perde l’attimo per far gol. Nkunku, Gimenez, Rafa Leao, Pulisic, Saelemaekers, Fullkrug sono tutti di qualità. Con l’Udinese la partita sarà difficile, loro sono fisici, ripartono forte. Serve una partita di qualità, si gioca alle 18 con una temperatura diversa. Ora ci saranno partite con meno ritmo”, ha proseguito Allegri.

“Contro Udinese non si deve strafare, serve giocare con ordine”

“Contro l’Udinese è importante non andare a subire i contrattacchi in cui sono bravi: hanno giocatori tecnici e fisici. È una partita difficile. Noi siamo in buona condizione. Non bisogna strafare domani: va giocata una partita che dura 100 minuti con buona tecnica e grande ordine”, ha aggiunto il tecnico rossonero. “Il dettaglio e l’episodio fa la differenza e te lo devi portare dalla tua parte. Durante l’anno l’abbiamo fatto, lunedì l’ha fatto il Napoli sfruttando la situazione e facendo gol”, ha spiegato.

Milan-Udinese: le probabili formazioni

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug

: Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Milan-Udinese: orario e dove vederla

Il match tra Milan e Udinese è in programma alle 18 a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn, anche in streaming.