Roma-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 10 aprile, la Roma di Gian Piero Gasperini, nel primo anticipo della 32esima giornata di serie A, contro il Pisa ultimo in classifica. I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo la pensante sconfitta di San Siro contro l’Inter, che potrebbe aver pregiudicato la corsa Champions dei ragazzi di Gasperini. Anche per questo, per non perdere ulteriore contatto dal Como e dalla Juve, la Roma è obbligata a conquistare i tre punti contro un avversario che ha perso sei degli ultimi otto incontri e che appare ormai rassegnato alla retrocessione. Ma il Pisa, proprio per provare fino all’ultimo a tenere accesa una speranza di salvezza, potrebbe dare filo da torcere ai padroni di casa.

Gasperini: “Abbiamo avuto un calo dovuto a emergenza infortuni”

“Mancini recupera già la prossima settimana, mi auguro anche Konè e Wesley, che sono già avviati e i loro problemi meno gravi. Dybala va bene, si allena ma è più imprevedibile, penso 1-2 settimane. Gli infortuni sono stati penalizzanti da fine dicembre, sono stati lunghissimi”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma alla vigilia della sfida contro il Pisa. “Quando salti 1-2 settimane rientra nella normalità, invece noi abbiamo avuto infortuni lunghissimi come Ferguson, Bailey, Dovbyk, Dybala, Soulè, Angelino, faccio fatica a ricordarli tutti. È stata un’annata difficile sotto questo aspetto. Angelino in un modo, Ferguson la caviglia, Dybala il ginocchio, Soulè la pubalgia. Abbiamo avuto pochissimi problemi muscolari, Hermoso stesso ha avuto qualcosa di particolare”, ha aggiunto. “Chiaro poi c’è qualche acciacco come Mancini, che ha avuto anche una frattura al naso e ha giocato con la mascherina. Abbiamo avuto un calo dovuto anche a questa continua emergenza, prima in attacco poi in difesa. A parte domenica con l’Inter, questa è una squadra che reagisce e ha sempre giocato nelle difficoltà e lo faremo in queste sette partite”, ha spiegato.

“Ci siamo imposti un traguardo e vogliamo raggiungerlo”

“Cosa manca a questa squadra? Tutte le defezioni sono state pesanti da un certo punto in poi. Questo non significa che non ci abbiamo provato sempre. Sulla questione del valore della squadra ognuno è libero di fare le proprie valutazioni. Noi il traguardo lo abbiamo messo al di là degli avversari, ci siamo imposti quel traguardo e vogliamo raggiungerlo, lo abbiamo messo noi questo traguardo”, ha detto ancora Gasperini. “Io so che dobbiamo giocare sette partite con il gruppo più forte e impegnato possibile, me compreso. Gli altri sono discorsi che verranno fatti nelle sedi e nei tempi opportuni. Indipendentemente dai traguardi, noi fino all’ultima partita saremo persone serie, questo è il nostro dovere”, ha spiegato. “Fino a 10 minuti dalla fine del primo tempo a Milano abbiamo fatto un’ottima gara, non c’era bisogno di cambiare. Poi la partita ha preso un’altra direzione come non era mai successo in questo campionato. Abbiamo sempre fatto ottime gare, ne abbiamo perse alcune di troppo per episodi ma abbiamo vinto 18 partite perché la strada è quella. Sarebbe bello pareggiare quelle che abbiamo perso, ma la Roma è questo e questo è il mio modo di interpretare il calcio e che mi ha permesso di raggiungere certi obiettivi”, ha aggiunto.

Roma-Pisa: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

: Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi.

Roma-Pisa: orario e dove vederla

La partita tra Roma e Pisa, valida per la 32esima giornata della serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su SkyGo e Now.