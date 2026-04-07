Champions League, oggi i quarti con Real Madrid-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Champions League entra nel vivo con i quarti di finale di andata: oggi martedì 7 aprile 2026 scendono in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. Dopo l’eliminazione dell’Atalanta negli ottavi, proprio per mano della corazzata bavarese, l’Italia non porta alcuna sua rappresentante nella fase calda della massima competizione europea. Domani le altre due gare, con il derby spagnolo Barcelona-Atletico Madrid e la sfida Psg-Liverpool.

Il programma completo dei quarti di finale

Martedì 7 aprile Real Madrid-Bayern Monaco Sporting Lisbona-Arsenal

Mercoledì 8 aprile Barcelona-Atletico Madrid Psg-Liverpool



Sporting Lisbona-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La serata europea si apre all’Estadio José Alvalade di Lisbona, dove Sporting Lisbona–Arsenal darà vita a un quarto di finale che, sulla carta, pende verso Londra. Dopo la clamorosa rimonta contro i norvegesi del Bodo Glimt, i biancoverdi vogliono però bissare anche contro i Gunners, che comandano la Premier League con ben nove punti di distacco dal Manchester City. Ecco le probabili formazioni:

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Ivan Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Daniel Bragança, Morita; Geny Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez. Allenatore: Borges.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; White, Gabriel, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Gabriel; Gyökeres. Allenatore: Arteta.

La partita Sporting Lisbona-Arsenal inizia alle 21, sarà visibile in diretta in tv sui canali di Sky Sport, e in streaming su SkyGo e NowTv.

Bayern-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Andata al Santiago Bernabeu, una grande classica del calcio europeo stasera vivrà il suo primo atto. Real Madrid-Bayern Monaco è la sfida tra due tra le corazzate più imponenti del continente, che vantano 21 Champions League in 2. Reduci dalla sconfitta in campionato contro il Mallorca, i blancos vogliono tornare a vestire l’abito di gala in una grande notte europea. Con la Bundesliga già in tasca, gli uomini di Kompany hanno preparato la difficile trasferta in Spagna per provare ad alzare un trofeo che manca da 6 anni. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Güler; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

L’orario della sfida è quello canonico per le notti europee delle 21, il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go.