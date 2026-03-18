Champions League, Atalanta travolta ancora dal Bayern: 4-1 e bavaresi ai quarti

L’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione. I bavaresi, già vittoriosi all’andata a Bergamo per 6-1, si impongono per 4-1 all’Allianz Arena e accedono ai quarti, dove affronteranno il Real Madrid. Grande protagonista del match Kane, che sigla il vantaggio su rigore (25′) e poi il raddoppio (54′). Nella ripresa Karl firma il tris (56′) e Diaz completa il poker (70′). Nel finale la Dea accorcia le distanze con Samardzic (86′).