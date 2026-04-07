Abete su presidente Figc: "Bisogna partire dai contenuti"

“Qui bisogna partire dai contenuti, dalla condivisione dei contenuti, perché naturalmente poi le riforme, come avviene tra l’altro in tutte le realtà di democrazia, vale anche per il Paese, devono avere poi una condivisione”. Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete parlando a Torino nella sede della Regione Piemonte a margine della presentazione del progetto ‘Vinciamo Insieme’ organizzato da Figc ed Lnd a proposito della corsa alla presidenza della Figc. “Io penso che sia un problema del calcio italiano e non sia un problema delle singole persone o dei singoli candidati. Poi chi naturalmente ha lo spessore, il consenso, voglio dire la capacità di fare proposte, è naturale che è legittimo che si candidi e che quindi arrivi a quella che è una dimensione della democrazia”