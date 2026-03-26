E’ morto Beppe Savoldi, addio allo storico bomber di Napoli e Bologna

Mondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni. A darne notizia sui social il figlio Gianluca. “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno”, ha scritto. “Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche”, ha aggiunto a nome anche di Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio.

Il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis: “Bomber straordinario”

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe!”, è il messaggio del Napoli con un post sui social ricorda Beppe Savoldi, scomparso oggi a 79 anni.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano.

Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno… pic.twitter.com/E1zd1O0u05 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 26, 2026

Bologna: “Idolo di una generazione di tifosi“

“Idolo di una generazione di tifosi del Bologna, fu il bomber simbolo degli anni Settanta, fortissimo di testa e in acrobazia, una sentenza con il sinistro, quasi sempre in doppia cifra: il primo nostro Beppegol, al Bologna dal 1968 al 1975 e di nuovo nel 1979-80 dopo le stagioni a Napoli, con la maglia rossoblù ha infatti segnato 140 volte (4° all-time, primo assoluto del Bfc in Coppa Italia con 27 gol) in 317 presenze. Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con affetto Beppe e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze”. Così il club felsineo nel ricordare Beppe Savoldi, scomparso oggi all’età di 79 anni.