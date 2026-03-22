Fiorentina-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 22 marzo, per la 30esima giornata di serie A, l’Inter capolista. I nerazzurri sono impegnati nell’insidiosa trasferta di Firenze, contro una Fiorentina che punta a mettersi al sicuro al più presto allontanandosi dalla zona retrocessione. I Viola cercheranno i tre punti, ma anche gli uomini di Chivu non possono permettersi passi falsi se non vogliono rimettere in corsa per lo scudetto il Milan e il Napoli, che inseguono rispettivamente a 5 e 6 punti di distanza.

Chivu: “Pensare solo a noi stessi, campionato ancora lungo”

“Noi abbiamo sempre pensato che in palio ci sono 27 punti. In un’era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo a essere competitivi, a fare bene come fatto finora”. Così Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Fiorentina. “Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi, dobbiamo dare ancora più continuità alle nostre ambizioni e al nostro cammino in campionato”, ha aggiunto. “Conte ha parlato di pressione su di noi dopo la vittoria del Napoli? Il calcio è pressione – ha spiegato Chivu – Nessuno ha mai tirato fuori le squadre che inseguono, il campionato è ancora lungo e mancano tante giornate. Tutto è possibile. Siamo consapevoli del nostro percorso, di ciò che abbiamo fatto e anche delle ambizioni delle altre squadre che giustamente pensano di essere competitive fino in fondo”.

Fiorentina-Inter: le probabili formazioni

Fiorentina : De Gea; Dodo; Ranieri; Pongracic; Gosens; Fagioli; Parisi; Mandragora; Brescianini; Gudmundsson; Kean.

: De Gea; Dodo; Ranieri; Pongracic; Gosens; Fagioli; Parisi; Mandragora; Brescianini; Gudmundsson; Kean. Inter: Sommer; Bisseck; Akanji; Carlos Augusto; Dumfries; Barella; Calhanoglu; Zielinski; Dimarco; P. Esposito; Thuram.

Fiorentina-Inter: orario e dove vederla

La partita tra Fiorentina e Inter è in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle 20.45. Solo Dazn trasmetterà il match.