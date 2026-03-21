Milan-Torino 3-2, rossoneri a -5 dall’Inter

Il Milan batte il Torino 3-2 a San Siro e scavalca di nuovo in classifica il Napoli. Milan in vantaggio al 37′ con una botta da fuori di Pavlovic e ripreso al 44′ dai granata con la rete di Simeone.
Nella ripresa, rossoneri ancora avanti con Rabiot al 54′ e due minuti dopo si trovano sul 3-1 con Fofana al 56′. All’83’, a seguito di una strattonata di Pavlovic in area su Simeone a seguito di revisione al Var porta il Torino sul 3-2 con il rigore realizzato da Vlasic. Ora i rossoneri sono tornati a -5 dall’Inter capolista, che però deve ancora giocare.