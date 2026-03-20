Cagliari-Napoli 0-1, ai partenopei basta il gol di McTominay

Quarta vittoria di fila in campionato per il Napoli, che supera 1-0 in trasferta il Cagliari nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Inter e a più due sul Milan ora terzo.

Decisiva la rete dopo appena due minuti di partita di McTominay, a segno in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un palo centrato da Buongiorno con respinta di Caprile. I sardi incassano così la terza sconfitta consecutiva ma restano a più sei sulla zona retrocessione.

Conte: “Bravi a indirizzare la gara, guardare chi c’è davanti è stimolo”

“Siamo stati bravi a indirizzare subito la partita, ma abbiamo sbagliato un po’ troppi passaggi, troppi errori nelle scelte e potevamo fare sicuramente meglio e comandare meglio la partita”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Napoli Antonio Conte dopo il successo in casa del Cagliari. “Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol, perché sappiamo benissimo che quando mantieni in bilico queste partite può succedere di tutto. E rischi di pareggiare una partita dominata e morderti le mani”, ha spiegato il tecnico dei partenopei. “Sapevamo l’importanza di questa partita, anche i ragazzi. Andiamo alla sosta con 3 punti e aspettiamo che giochino gli altri. Siamo stati straordinari in questi 7 mesi, dove ci è capitato di tutto, a rimanere nelle prime zone della classifica”, ha proseguito. “Adesso quello che dobbiamo fare è agguantare la zona Champions, allo stesso tempo dico guardiamo chi c’è davanti, perché deve essere uno stimolo, e allo stesso tempo non fare battute a vuoto perché non ci vuole niente a essere risucchiati da chi c’è dietro”, ha aggiunto.