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domenica 22 marzo 2026

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Bologna-Lazio oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Bologna-Lazio oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano (Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse)
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Dopo l’impresa in Europa League contro la Roma, torna in campo oggi 22 marzo il Bologna di Italiano, che ospita la Lazio di Maurizio Sarri per la 30esima giornata della serie A. Si incontrano quelle che sono un po’ le grandi deluse del campionato, che navigano a metà classifica (Bologna ottavo a 42 punti, Lazio nona a 40) e che quindi cercano in questo match una vittoria per l’orgoglio. La Lazio appare in condizione, venendo da due vittorie casalinghe consecutive, anche se in trasferta non vince da più di due mesi. Il Bologna potrebbe pagare le fatiche di coppa.

Bologna-Lazio: le probabili formazioni

  • Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. 
  • Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. 

Bologna-Lazio: orario e dove vederla

La partita tra Bologna e Lazio è in programma alle 15 al Dall’Ara. Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn.

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