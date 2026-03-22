Bologna-Lazio 0-2, doppietta Taylor e sorpasso in classifica

La Lazio batte 2-0 il Bologna e sorpassa gli emiliani in classifica, rientrando in corsa per un posto almeno nella prossima Conference League.

I rossoblù sembrano pagare la sbornia dell’Olimpico e non riescono a incidere come avevano fatto nel match di Europa League con la Roma. Ma al 51′ riescono comunque a costruirsi l’occasione per andare in vantaggio grazie a un calcio di rigore guadagnato da Castro, atterrato da Motta. Sul dischetto si presenta Orsolini che però si fa ipnotizzare dall’estremo difensore biancoceleste. I padroni di casa accusano il colpo e la Lazio ne approfitta. Al 72′ Taylor trova la rete dello 0-1, che cambia anche l’inerzia del match. La Lazio cerca la via del raddoppio e la trova, di nuovo con Taylor all’82’. Gli uomini di Sarri (alla terza vittoria consecutiva) salgono così a 43 punti, lasciando il Bologna a 42.