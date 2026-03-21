Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14′ del primo tempo con Yildiz, pareggio neroverde in apertura di ripresa con Pinamonti. All’86’ occasione per la Juve su rigore, assegnato dopo revisione al Var, ma Locatelli si fa parare da Muric il tiro dagli undici metri. Con il pareggio di stasera la Juve sale a quota 54 in classifica, raggiungendo momentaneamente il Como al quarto posto, Sassuolo decimo con 39 punti.
Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1