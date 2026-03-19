Tonali, infortunio in Champions: allarme in vista dei playoff Mondiali

Il centrocampista azzurro si è fatto male in Champions League. Gravina: “Non sono preoccupato, le analisi hanno dato rassicurazioni”

Sandro Tonali si è infortunato alla gamba sinistra durante il match degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Newcastle. Il centrocampista azzurro nel secondo tempo è uscito dal campo sorretto dallo staff medico del club inglese facendo temere il peggio in vista dei playoff per i Mondiali 2026 con la Nazionale. In giornata, però, sono arrivate delle rassicurazioni da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina secondo cui “l’allarme è di livello molto moderato”.

Gravina su Tonali: “Allarme c’è ma molto moderato, c’è ottimismo”

“Il playoff? Non sono preoccupato, lo percepite dalla mia serenità. Sono molto tranquillo, sono a stretto contatto con Gattuso che ringrazio del lavoro da frate trappista encomiabile. Ho sentito Sandro ieri sera insieme al medico De Carli, era più sereno rispetto al momento in cui è uscito dal campo. C’è un allarme di livello molto moderato. Stamattina le analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni, c’è da recuperarlo ma lo faremo con tutti i mezzi a disposizioni, sia noi che il Newcastle. Mi sembra ci siano condizioni di ottimismo”, ha detto Gravina nella conferenza stampa al termine del Consiglio federale.

Infortunato anche Zaccagni

Il match dei playoff per i Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord è in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20.45. Il tecnico Rino Gattuso deve sciogliere ancora qualche dubbio a una settimana dalla partita. Di sicuro il 48enne di Corigliano deve trovare il sostituto dell’infortunato Mattia Zaccagni, fermo a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. Il n°10 della Lazio ha iniziato la riabilitazione ma non sarà disponibile prima del 22 aprile, giorno in cui si gioca la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Al suo posto in Nazionale potrebbe essere chiamato uno tra Riccardo Orsolini, Federico Bernardeschi e Daniel Maldini.