Roma-Bologna, oggi in Europa League: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Dopo l’1-1 dell’andata, Roma-Bologna di questa sera deciderà l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Un derby che mette di fronte Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, reduci da un momento complicato in campionato e che nella competizione europea stanno riversando la maggior parte delle energie.

Gasperini: “Partita affascinante da dentro o fuori”

“Quella col Bologna sarà una gara da dentro o fuori, in cui non ci sarà pareggio. Un vincitore dovrà uscire. Sono partite diverse da quelle di campionato ma forse per questo più affascinanti e particolari”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match. “Partita spartiacque? Di gare importanti ne abbiamo già giocate tante – ha spiegato – questa è da dentro o fuori. Può darci l’opportunità di giocarne delle altre. Siamo dentro una manifestazione in cui puoi andare avanti o uscire. In questo senso è più importante di una partita di campionato. Noi lavoriamo al meglio possibile per cercare di ottenere risultati. Abbiamo la coscienza a posto, l’impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità. Tutto ciò che sta cercando di fare la squadra è straordinario, credo che questo gruppo sta dimostrando serietà, volontà e applicazione sin da inizio stagione. Sta cercando di fare il massimo”, ha aggiunto.

Italiano: “A Roma per non subire l’ambiente”

“Domani (oggi, ndr) dobbiamo riuscire a non subire l’ambiente e gli avversari. Dobbiamo avere la possibilità di controbattere, creare pericoli e tenere la palla. Per me sarebbe già il top”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby di ritorno di Europa League contro la Roma. “C’è la possibilità di andare anche oltre i 90 minuti, ma abbiamo gente che anche a partita in corso può darci una mano. Ma prima pensiamo a gestire i 90′, abbiamo qualità, corsa e fisicità. Vediamo quello che accadrà”, ha aggiunto il tecnico rossoblù. “E’ sempre emozionante affrontare una partita del genere, in una competizione che abbiamo onorato fin dall’inizio. Ci giochiamo questa partita di ritorno, un ottavo di finale bello in un ambiente caldissimo e contro una squadra fortissima. Vogliamo giocarci le nostre chance, il risultato dell’andata non permette di speculare. Veniamo qui per provare a mettere in difficoltà una squadra come la Roma. E’ inutile nascondere che il loro valore è superiore al nostro”, ha detto successivamente Italiano a Sky Sport. “Domani ci vuole qualità in quello che andremo a fare, grandissimo spirito e personalità. Non dobbiamo farci intimorire da questo stadio e proporre quello che ci ha permesso di arrivare fino a qui”, ha detto Italiano. “Ci eravamo detti che a marzo e ad aprile volevamo essere dentro alla competizione, ci siamo e domani siamo liberi di fare il massimo e di giocare”, ha dichiarato ancora Italiano. “Può essere la notte di Bernardeschi? E’ bastato rimetterlo in condizione e poi con la sua fisicità e le giocate sta venendo fuori con prestazioni di alto livello, qualità e con gol importanti. E’ un calciatore che non si discute, questi palcoscenici li conosce bene e sicuramente è una gara che non soffrirà dal punto di vista emotivo. Ne siamo convinti”, ha concluso.

Roma-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni di Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

L’orario della partita è quello canonico per le sfide europee delle 21, la diretta sarà visibile in tv sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now Tv.