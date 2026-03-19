Rakow-Fiorentina, oggi in Conference League: probabili formazioni, orario e dove vederla

Rakow-Fiorentina è l’ottavo di finale di ritorno di Conference League, questa sera i viola vogliono confermare il successo dell’andata per proseguire il cammino europeo e rendere così meno amara una stagione che si preannunciava sotto altri presupposti. La vittoria in campionato contro la Cremonese ha però regalato nuovo slancio alla squadra di Vanoli, in ottica salvezza.

Vanoli: “Kean sta bene, dobbiamo crescere in mentalità”

“La vittoria nello scontro diretto con la Cremonese ha aiutato nell’autostima, un risultato importante con un’ottima prestazione. Ora dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step. Siamo concentrati sulla partita di domani sera (oggi, ndr), difficile come tutte le partite in campo internazionale”. Così Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Sky Sport, alla vigilia della sfida di ritorno contro i polacchi del Rakow. “Questi alti e bassi stiamo cercando di migliorarli con la mentalità, su questo dobbiamo crescere tanto. Con la Cremonese appena abbiamo calato un po’ dopo il 3-0 abbiamo preso gol. Kean? Sta bene, era in panchina lunedì, è pronto per partire”, ha aggiunto.

Rakow-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla

Ecco le probabili formazioni di Rakow-Fiorentina:

Rakow (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Struski, Repka, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk.

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

L’orario del fischio d’inizio è fissato per le 18.45, il match sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv.