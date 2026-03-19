Noa Lang, gravissimo infortunio alla mano per il giocatore del Galatasaray: ecco come sta

Notte in ospedale per Noa Lang, attaccante del Galatasaray, operato d’urgenza a Liverpool dopo il grave infortunio rimediato durante la gara di ieri sera, mercoledì 18 marzo, contro i “reds” e valido per gli ottavi di Champions League. Il calciatore olandese ha riportato un profondo taglio al pollice della mano destra in seguito a un episodio tanto sfortunato quanto insolito: nel tentativo di inseguire un pallone lanciato in profondità, si è appoggiato con la mano sui cartelloni pubblicitari a bordocampo, rimanendo ferito.

Lang operato nella notte

L’impatto ha provocato una copiosa perdita di sangue, rendendo necessario l’immediato intervento dei sanitari presenti allo stadio. Dopo le prime cure sul posto, Lang è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra, eseguito alla presenza dello staff medico del Galatasaray.

Le condizioni del giocatore sono ora sotto osservazione, mentre il club turco segue con attenzione l’evolversi della situazione. Parallelamente, la società avrebbe già attivato i propri legali per valutare eventuali responsabilità legate all’accaduto e non esclude di procedere per vie formali. Sul caso potrebbe intervenire anche la Uefa, che starebbe valutando l’apertura di un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto degli standard di sicurezza a bordocampo.

Victor Osimhen si frattura un braccio

Nello stesso match si è verificato un altro grave infortunio, stavolta a Victor Osimhen che ha riportato la frattura di un braccio a seguito di uno scontro di gioco. “Il nostro giocatore Victor Osimhen – ha reso noto la società turca -, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in trasferta, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell’intervallo. Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all’avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni”.