Michael Hartono, è morto il patron del Como: aveva 86 anni

L’imprenditore del Gruppo Djarum e proprietario della società inglese Sent Entertainment che controlla il Como Calcio, Michael Bambang Hartono, è morto all’età di 86 anni. Lo riportano diversi media indonesiani, tra cui Cnbc Indonesia e Jakarta Globe. “La famiglia PT Djarum piange la scomparsa del signor Michael Bambang Hartono, avvenuta giovedì 19 marzo 2026 alle 13:15 ora di Singapore”, ha dichiarato Budi Darmawan, Senior Manager Comunicazione Aziendale del Gruppo Djarum, a Cnbc Indonesia.

Michael Bambang Hartono è uno degli uomini d’affari più influenti dell’Indonesia, con interessi nei settori bancario e del tabacco. La sua morte è stata confermata da Ossy Indra Wardhani, direttore degli affari aziendali di GDP Venture, il ramo di venture capital del Gruppo Djarum, la società di punta di Michael e di suo fratello Robert Budi Hartono. Martin Hartono, figlio di Robert, è il fondatore e CEO di GDP Venture, che annovera tra le sue società in portafoglio l’azienda indonesiana di e-commerce Blibli.Con un patrimonio netto complessivo di 43,8 miliardi di dollari, i fratelli Hartono sono i più ricchi dell’Indonesia, secondo la classifica dei 50 più ricchi del paese pubblicata a dicembre da Forbes Asia.

Michael Hartono si è impegnato anche in attività filantropiche attraverso la Fondazione Djarum, che sostiene l’istruzione, lo sport e l’ambiente. È stato inoltre un giocatore professionista di bridge e si è a lungo battuto per l’inclusione di questo gioco nei Giochi Asiatici. La sua squadra ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2018.Il padre di Michael e Robert, Oei Wie Gwan, acquistò un’azienda di sigarette fallita nel 1950 e la ribattezzò Djarum, come la puntina di un grammofono. Da allora, l’azienda è diventata uno dei maggiori produttori di sigarette al chiodo di garofano in Indonesia. Dal 2019 gli Hartono sono anche proprietari del Como 1907, che hanno riportato in Serie A e da domenica scorsa in zona Champions grazie alla gestione tecnica di Cesc Fabregas.

Il cordoglio del Como: “Gratitudine e rispetto, con lui nuovo capitolo”

“Il Como è profondamente addolorato per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto“. Così la società lariana nel ricordare l’imprenditore del Gruppo Djarum e proprietario della società inglese Sent Entertainment che controlla il Como Calcio, Michael Bambang Hartono, morto oggi all’età di 86 anni.