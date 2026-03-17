Mondiali 2026, l’Iran chiede alla Fifa di spostare le sue partite in Messico

L’Iran sta cercando di ottenere lo spostamento delle partite della Coppa del Mondo Fifa dagli Stati Uniti al Messico. La partecipazione della nazione di Teheran al torneo che si terrà la prossima estate in Nord America è stata messa in dubbio dopo che Washington e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro l’Iran, che ha poi risposto con attacchi contro basi statunitensi in altri Paesi del Golfo Persico.

La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non ritenere “appropriata” la presenza della nazionale iraniana ai Mondiali di calcio “per la loro vita e sicurezza”. Ora, il capo della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj ha affermato che una delle soluzioni prese in considerazione è quella di spostare le partite della squadra in Messico, Paese che ospita congiuntamente il torneo insieme al Canada e agli Usa.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

“Dato che Trump ha esplicitamente dichiarato di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non ci recheremo in America”, ha affermato Taj in una dichiarazione pubblicata sull’account X dell’ambasciata iraniana in Messico. “Stiamo attualmente negoziando con la Fifa per far sì che le partite dell’Iran ai Mondiali si svolgano in Messico”.

Spostare le partite della nazionale iraniana a meno di quattro mesi dall’inizio del torneo in questa fase avanzata sarebbe logisticamente difficile, soprattutto considerando che l’Iran potrebbe finire per giocare negli Stati Uniti per la fase a eliminazione diretta, a seconda della posizione in cui si classificherà nel suo girone. L’Iran giocherà tutte e tre le partite del girone negli Stati Uniti, le prime due a Los Angeles contro Nuova Zelanda e Belgio e la terza a Seattle contro l’Egitto.