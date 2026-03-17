City-Real oggi in Champions League, le probabili formazioni e dove vederla

Supersfida stasera mercoledì 17 marzo alle 21 all’Etihad di Manchester nel ritorno degli ottavi di Champions League tra City e Real Madrid. Gli inglesi di Guardiola sono chiamati all’impresa dopo la vittoria per 3-0 all’andata per gli spagnoli, firmata da una tripletta di Valverde. Tra i Citizens probabile il tridente Semenyo-Haaland-Doku mentre Arbeloa recupera Mbappé, che dovrebbe però partire dalla panchina

It all comes down to this 😤 pic.twitter.com/iXtT0XeZWn — Manchester City (@ManCity) March 17, 2026

Guardiola: “Come rimontare Real? City ci deve provare”

“Non ho un piano specifico, se non quello di provarci e basta”. Così l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, vincitore nettamente per 3-0 all’andata al Bernabeu. Guardiola ha mostrato un atteggiamento rilassato mentre parlava dell’”enorme” compito che attende il City martedì. “Dovrà essere”, ha aggiunto, “una partita perfetta sotto molti, moltissimi aspetti: i nostri giocatori, le decisioni arbitrali. Molte, moltissime cose devono essere perfette”. “Dobbiamo fare una bella partita con i nostri tifosi, speriamo che possano darci una spinta. Ci proveremo”, ha dichiarato ancora Guardiola. “È una partita di calcio e possono succedere tante cose. Dobbiamo concentrarci e cercare prima di tutto di vincere la partita, poi vedremo cosa succede”, ha concluso

Manchester City-Real Madrid: le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore Guardiola

Real Madrid (4-4-2): : Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. Allenatore Arbeloa

Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv

Manchester City-Real Madrid in programma oggi, 17 marzo, alle 21 all’Etihad Stadium sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

Le altre gare degli ottavi:

Oggi mercoledì 17 marzo

Ore 21 – Chelsea-Psg (2-5)

Ore 18.45 – Sporting Lisbona-Bodo Glimt (0-3)

Ore 21 – Arsenal-Bayer Leverkusen (1-1)

Domani giovedì 18 marzo

Ore 21 – Liverpool-Galatasaray (0-1)

Ore 21 Bayern Monaco-Atalanta (6-1)

Ore 18.45 – Barcelllona-Newcastle (1-1)

Ore 21 – Tottenham-Atletico Madrid (2-5)