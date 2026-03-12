Champions League 2026, i risultati degli ottavi di finale

Ieri sera è andata in scena la seconda giornata di andata degli ottavi di finale di Champions League 2026. Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno ipotecato il passaggio ai quarti di finale con due vittorie nette rispettivamente contro Chelsea e Manchester City. L’Arsenal, invece, ha pareggiato in casa del Bayer Leverkusen rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno a Londra. Ma la vera sorpresa della serata è il Bodo/Glimt che ha sconfitto 3-0 lo Sporting Lisbona.
Tutti i risultati degli ottavi di Champions League 2026
- Psg-Chelsea 5-2
- Real Madrid-Manchester City 3-0
- Leverkusen-Arsenal 1-1
- Bodo/Glimt-Sporting-Lisbona 3-0
- Galatasaray-Liverpool 1-0
- Newcastle-Barcellona 1-1
- Atletico Madrid-Tottenham 5-2
- Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Le gare di ritorno
- Sporting Lisbona-Bodo/Glimt, martedì 17 marzo ore 18.45
- Chelsea-Psg, martedì 17 marzo ore 21.00
- Manchester City-Real Madrid, martedì 17 marzo ore 21.00
- Arsenal-Leverkusen, martedì 17 marzo ore 21.00
- Barcellona-Newcastle, mercoledì 18 marzo ore 18.45
- Tottenham-Atletico Madrid, mercoledì 18 marzo ore 21.00
- Liverpool-Galatasaray, mercoledì 18 marzo ore 21.00
- Bayern Monaco-Atalanta, mercoledì 18 marzo ore 21.00