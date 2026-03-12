Champions League 2026, i risultati degli ottavi di finale

Ieri sera è andata in scena la seconda giornata di andata degli ottavi di finale di Champions League 2026. Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno ipotecato il passaggio ai quarti di finale con due vittorie nette rispettivamente contro Chelsea e Manchester City. L’Arsenal, invece, ha pareggiato in casa del Bayer Leverkusen rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno a Londra. Ma la vera sorpresa della serata è il Bodo/Glimt che ha sconfitto 3-0 lo Sporting Lisbona.

Valverde magic 🪄

Kvara special strike 😮‍💨

Enzo Fernández clinical finish 👏

Vitinha lob 😍



Which goal is your favourite? ⚽️#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/6wmGupNYvM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Tutti i risultati degli ottavi di Champions League 2026

Psg-Chelsea 5-2

Real Madrid-Manchester City 3-0

Leverkusen-Arsenal 1-1

Bodo/Glimt-Sporting-Lisbona 3-0

Galatasaray-Liverpool 1-0

Newcastle-Barcellona 1-1

Atletico Madrid-Tottenham 5-2

Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Le gare di ritorno