giovedì 12 marzo 2026

Champions League 2026, i risultati degli ottavi di finale

I calciatori del Real Madrid festeggiano il gol di Federico Valverde contro il Manchester City, match valido per gli ottavi di finale di Champions League, Madrid, 11 marzo 2026 (AP Photo/Jose Breton)
LaPresse
Vittorie nette di Paris Saint-Germain e Real Madrid, sorpresa Bodo/Glimt

Ieri sera è andata in scena la seconda giornata di andata degli ottavi di finale di Champions League 2026. Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno ipotecato il passaggio ai quarti di finale con due vittorie nette rispettivamente contro Chelsea e Manchester City. L’Arsenal, invece, ha pareggiato in casa del Bayer Leverkusen rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno a Londra. Ma la vera sorpresa della serata è il Bodo/Glimt che ha sconfitto 3-0 lo Sporting Lisbona.

Tutti i risultati degli ottavi di Champions League 2026

  • Psg-Chelsea 5-2
  • Real Madrid-Manchester City 3-0
  • Leverkusen-Arsenal 1-1
  • Bodo/Glimt-Sporting-Lisbona 3-0
  • Galatasaray-Liverpool 1-0
  • Newcastle-Barcellona 1-1
  • Atletico Madrid-Tottenham 5-2
  • Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Le gare di ritorno

  • Sporting Lisbona-Bodo/Glimt, martedì 17 marzo ore 18.45
  • Chelsea-Psg, martedì 17 marzo ore 21.00
  • Manchester City-Real Madrid, martedì 17 marzo ore 21.00
  • Arsenal-Leverkusen, martedì 17 marzo ore 21.00
  • Barcellona-Newcastle, mercoledì 18 marzo ore 18.45
  • Tottenham-Atletico Madrid, mercoledì 18 marzo ore 21.00
  • Liverpool-Galatasaray, mercoledì 18 marzo ore 21.00
  • Bayern Monaco-Atalanta, mercoledì 18 marzo ore 21.00
