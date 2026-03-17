Álvaro Recoba compie 50 anni: gli auguri della sua Inter

50 anni e non sentirli. Tante sono le candeline che Álvaro Recoba spegne oggi, 17 marzo. L’ex attaccante uruguaiano, che con l’Inter ha giocato prima dal 1997 al 2007 collezionando ben 261 presenze, è stato celebrato sui social della squadra che lo ha consacrato con due post che ne ripercorrono la carriera.

Vincitore con l’Inter di due scudetti, tra cui quello ancora oggi discusso della stagione 2005-2006 al termine della quale esplose lo scandalo Calciopoli, sempre con i nerazzurri Recoba ha conquistato quella che allora era la Coppa Uefa (1998), due Coppe Italia e due Supercoppe, trofei messi in bacheca tra il 2005 e il 2006.

Soprannominato El Chino, appellativo che ha scelto anche per farsi riconoscere sui social, l’attaccante è ancora oggi ricordato per il suo sinistro, un tiro potente e preciso che lo ha aiutato a realizzare alcuni gol da lunghe distanze. Sono 72 le reti messe a segno con l’Inter, i cui tifosi oggi lo abbracciano sul Web ricordandolo come uno dei migliori giocatori di sempre.

Recoba ha dato l’addio ufficiale al calcio giocato il 31 marzo 2016 con una partita celebrativa giocata allo Stadio Gran Parque Central di Montevideo, dopo 613 partite disputate in carriera. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex fantasista ha preso il patentino come allenatore. Attualmente è il tecnico del Deportivo Táchira, squadra della Primera División venezuelana che al momento è terza nel proprio campionato.