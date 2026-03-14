Udinese-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 14 marzo, per la 29esima giornata di serie A, la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri saranno in trasferta in serata a Udine, contro un’Udinese che si è rivelata in questa stagione un duro scoglio per molti avversari.

La Juventus va a caccia di tre punti fondamentali per la lotta Champions, anche perché domenica Como e Roma si affronteranno tra di loro e inevitabilmente si toglieranno punti. Non ci sarà ancora Vlahovic, l’attaccante serbo è ormai sulla via del rientro ma non si vogliono correre rischi. L’ipotesi più probabile a questo punto è che possa tornare tra i convocati contro il Sassuolo, ma che possa tornare sul serio in campo solo dopo la sosta per le nazionali. Così si andrà avanti con David al centro dell’attacco, insidiato però da Boga che potrebbe partire dall’inizio, con Yildiz e Conceicao a supporto. Proprio il portoghese è stato il protagonista della conferenza stampa della vigilia. “Per me siamo più forti della Roma e del Como, dobbiamo dimostrarlo in campo in queste ultime partite del campionato. Giochiamo bene, ma penso che abbiamo ancora tanto potenziale inespresso: possiamo fare meglio perché abbiamo tanti giocatori di qualità. In queste ultime partite dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Se giochi alla Juventus le critiche fanno parte del gioco”, ha dichiarato l’ex Porto. Sarà il campo a dire se avrà avuto ragione.

Udinese-Juventus: le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.

Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz.

Udinese-Juventus: orario e dove vederla

Udinese-Juventus è in programma questa sera alle 20.45. La partita sarà visibile su Dazn e su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Match visibile anche in straming sull’app di Dazn, Sky Go e Now.