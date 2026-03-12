Fiorentina-Rakow oggi in Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo la Fiorentina, oggi 12 marzo alle 21, nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Per i viola, dopo aver eliminato lo Jagiellonia Białystok nei playoff, un altro avversario polacco, il Rakow Czestochowa. Una sfida che mette in palio un posto tra le prime otto nella terza competizione continentale. Si prevede un ampio turn over per la squadra di Vanoli che ha la testa focalizzata sul campionato e sulla lotta salvezza. I toscani hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e lunedì in trasferta contro la Cremonese hanno uno scontro diretto da non sbagliare assolutamente.

Il Rakow sulla carta non sembra un avversario impossibile: nel massimo campionato polacco è al quarto posto dopo aver collezionato già nove sconfitte in 24 partite.

Vanoli: “Onorarla fino in fondo, non pensare alla Cremonese”

“Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno”. Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow. “Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi gol, dobbiamo concentrarci su questa partita che può darci anche spunti utili per la partita di lunedì, ma la testa deve essere al Rakow – ha proseguito – Le condizioni di Kean? “Moise sta continuando il suo percorso, valuteremo giorno dopo giorno, il suo è un infortunio particolare, lo stiamo gestendo bene e l’obiettivo è averlo con noi a Cremona. Per quanto riguarda domani, devo mettere in campo la migliore formazione possibile per una sfida che si gioca in 180 minuti”.

Fiorentina-Rakow: le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

Rakow (3-4-3): Zych; Mosor, Racovitan, Svarnas; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes, Makuch. Allenatore: Tomczyk.

Fiorentina-Rakow: dove vederla in tv

Fiorentina-Rakow è in programma oggi, 12 marzo, alle 21 allo stadio Artemio Franchi. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky nei canali dedicati: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming live e on demand su Sky Go e NOW.