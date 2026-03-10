Lazio-Milan il 15 marzo in serie A: ecco come vederla in chiaro

Sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan la quarta partita trasmessa da Dazn anche in modalità gratuita.

Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il prepartita si accenderà dalle 19.30 con Fuoriclasse – Powered by Haier TV dove, nello studio virtuale insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il “profeta” Hernanes e Davide Bernardi. Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di riferimento di Dazn per i grandi appuntamenti del basket europeo, che metterà la propria visione strategica e l’esperienza da coach plurititolato al servizio del calcio per offrire un’analisi tattica inedita e trasversale sulle dinamiche del match. Un appuntamento che accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull’intera giornata di campionato.

La sfida dell’Olimpico si aggiunge così alla programmazione di match visibili anche in modalità gratuita per la stagione 2025/2026, che ha già visto protagonisti partite come Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter.

Lazio-Milan: orario e dove vederla in chiaro

Previsto per domenica 15 marzo alle 20.45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo Dazn, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.