Atalanta-Bayern Monaco oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta all’esame di maturità: oggi, 10 marzo, i nerazzurri scendono in campo a Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro i blasonati tedeschi del Bayern Monaco, tra i favoriti della competizione. Un sorteggio che non è stato benevolo con gli uomini di Palladino, gli unici rimasti a rappresentare l’Italia nella massima competizione europea. I nerazzurri dovranno cercare di vincere per poter affrontare il ritorno in Germania con la speranza di conquistare il passaggio del turno.

Palladino: “Atalanta contro Bayern da ‘Mission Impossible’”

“Per noi sarà una notte magica, bellissima, che vogliamo goderci. È un sogno affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo e forse la più in forma tra i 5 top campionati europei”. Così l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino parlando in ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. “Probabilmente è una partita da ‘Mission Impossible’, servirà un’ impresa. Ho visto i ragazzi molto concentrati, ma allo stesso tempo tranquilli. Sappiamo la loro forza, ma i sogni esistono e vogliamo giocarcela e metterli in difficoltà. In casa nostra vogliamo ripetere la prestazione come contro il Borussia, non vediamo l’ora di scendere in campo”, ha aggiunto. Atalanta unica rappresentante dell’Italia ancora in Champions. “È una grande soddisfazione e motivo di orgoglio rappresentare tutta l’Italia, sentiamo la spinta da parte di tutti, nei giorni scorsi ho avuto tanti messaggi di incoraggiamento da colleghi ed ex calciatori alla Fiorentina e al Monza. Per noi sarà una bella soddisfazione, non vogliamo porci limiti. Vogliamo giocarcela, anche se loro sono una squadra davvero forte. Li abbiamo studiati ed è motivo di crescita anche mia affrontare giocatori così forti”, ha detto Palladino.

Parlando del Bayern Monaco, ancora Palladino ha sottolineato: “Loro hanno pochi punti deboli, li abbiamo studiati e adottato un piano gara. Hanno grandi individualità davanti, formidabili nell’uno contro uno e nella profondità con Kane. Ma noi non dobbiamo snaturarci. Non dobbiamo mai abbassare il ritmo e alzare sempre l’intensità. Questa è la nostra forza e domani ce la vogliamo giocare”, ha detto il tecnico nerazzurro. Sulle assenze pesanti in attacco, difesa e centrocampo, ha aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione, Raspadori e De Ketelaere sono giocatori molto forti come Ederson e Scalvini che sono fondamentali. Ma io non guardo mai a chi manca, perché sono sicuro che chi c’è darà tutto per questa maglia. Proveremo davvero a chiudere almeno i primi 90 minuti sudando la maglia e cercando di dare soddisfazioni ai nostri tifosi”, ha dichiarato. Atalanta che per Palladino non ha affatto mollato in campionato. “Non abbiamo affatto staccato la spina, contro l’Udinese abbiamo fatto una grande rimonta. Ma al di là di questo dobbiamo essere sempre noi stessi da qui a fine campionato”, ha concluso.

Atalanta-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

Atalanta-Bayern Monaco: orario e dove vederla in tv

La partita Atalanta-Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, è in programma oggi alle 21 allo stadio di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport, e sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su Now.