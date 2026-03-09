Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella

Un altro titolo da mettere in bacheca, dal sapore speciale e con un significato completamente diverso da quelli conquistati durante la sua carriera da calciatrice. Lo scorso 26 febbraio Sara Gama, in occasione di un incontro privato al Quirinale, è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. L’onorificenza, che rappresenta il primo grado del più alto ordine cavalleresco nazionale, viene conferita dal Capo dello Stato a cittadini o stranieri che si siano distinti per meriti nel proprio ambito di competenza.

Un riconoscimento che premia l’impegno che Gama ha profuso, in campo e fuori, per lo sviluppo del calcio femminile. La capa delegazione della Nazionale e vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori ha infatti scritto le pagine più belle della storia recente del movimento italiano, accendendo i riflettori sul calcio giocato dalle donne, diventando un esempio per tantissime bambine che in lei hanno visto un modello da seguire e portando avanti diverse battaglie sui diritti che, tra le diverse conquiste raggiunte, hanno anche portato all’introduzione del professionismo nel massimo campionato femminile.

“È passato qualche giorno da questo incontro straordinario – ha scritto Gama sul suo profilo Instagram – Giorni per me di riflessione sul grande dono ricevuto, ma anche su quanto sta accadendo nel mondo, per cui celebrare le cose belle che ci toccano passa purtroppo in secondo piano di fronte alla portata di certi avvenimenti. Mi permetto dunque oggi di prendere un momento per ringraziare: sono felice, onorata e commossa per aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato. Il dono più grande resta per me aver potuto scambiare delle parole con la straordinaria persona, nostra guida e faro oggi più che mai, che sa accompagnarci e sospingerci con una sensibilità e attenzione difficilmente descrivibili. Grazie Presidente”.