Brasile, maxi-rissa nel match Cruzeiro-Atletico Mineiro: 23 espulsi e intervento della polizia

Scene surreali dal Brasile, dove una partita di calcio si è trasformato in una gigantesca rissa. È quello che è accaduto a Belo Horizonte durante il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro nella finale del Campeonato Mineiro, vinta dai padroni di casa. Gli espulsi sono stati 23 e sarebbe stato battuto il record precedente di 22 cartellini rossi di Portuguesa-Botafogo, che resisteva addirittura dal 1954.

Cos’è successo

Un contrasto tra Christian, del Cruzeiro, e il portiere Everson, dell’Atletico Minerio, ha innescato il caos in pieno recupero. L’estremo difensore, furioso per l’entrata a gamba tesa dell’avversario, ha reagito colpendo il rivale con diverse ginocchiate mentre quest’ultimo era steso a terra. A quel punto, alcuni giocatori, tra i quali Lucas Romero e Matheus Henrique, si sono scagliati contro Everson, trasformando il campo da calcio in un ring e costringendo la polizia a intervenire. Cruzeiro-Atletico Mineiro è da sempre una gara a rischio: nel marzo 2022 morì un ragazzo di 25 anni in uno scontro tra tifosi, mentre nel 2017, nella finale di Supercoppa Under 20, scoppiò una rissa, sedata anche in quel caso dall’intervento della polizia.