Bologna-Verona 1-2, i rossoblu di Italiano in crisi

Il Verona sorprende il Bologna vincendo 2-1 al ‘Dall’Ara’ il match valido per la 28esima giornata di Serie A, successo che permette all’Hellas – che ritrova i tre punti dopo tre mesi – di muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive e di riaccendere una piccola speranza in chiave salvezza, distante 7 punti.

La gara si accende nella ripresa: Rowe sblocca il risultato al 4′ su cross basso di Zortea, immediato pareggio degli ospiti con una conclusione dal limite dell’area di Frese. Pochi minuti dopo la squadra di Sammarco ribalta la partita con la zampata di Bowie su invito di Orban, lanciato verso la porta complice un errato intervento di Vitik. Nel finale il Var annulla a Sarr la rete del 3-1 che avrebbe chiuso la partita, ma il risultato non cambia comunque. Per il Bologna una sconfitta casalinga pesante, che suona come un campanello d’allarme per Italiano.

Italiano: “Passo indietro, volevamo dare continuità”

“Un passo indietro, volevamo dare continuità e rimpolpare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata, poi non siamo riusciti a tenerla stretta. Il primo gol era evitabile, e sul secondo andava speso un fallo per fermare quel contropiede. Credevamo in una gara diversa, pensiamo subito a giovedì”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano commentando la sconfitta interna in campionato contro l’Hellas Verona.