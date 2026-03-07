Juventus-Pisa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Oggi, 7 marzo, il sabato calcistico della 28esima giornata di Serie A si concluderà con Juventus-Pisa. Fischio di inizio alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus cerca una vittoria preziosa in ottica Europa, soprattutto dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 nello scontro diretto con la Roma della scorsa settimana. Con 47 punti, i bianconeri sono stati distaccati proprio dai capitolini (51 punti) e dalla sorpresa Como (48 punti). Un successo, che arriverebbe nello stesso giorno in cui l’allenatore Luciano Spalletti compie 67 anni, significherebbe fare pressione sulle due avversarie, che sfideranno in trasferta rispettivamente Genoa e Cagliari.

Il Pisa arriva alla partita di questa sera cercando di scacciare il pensiero delle tre sconfitte consecutive rimediate negli ultimi match di campionato. I toscani sono penultimi in classifica, hanno 15 punti (tanti quanti il Verona, fanalino di coda) e vedono la salvezza a fine stagione come un’utopia. Una vittoria sul campo della Juventus farebbe bene al morale di squadra e tifosi, anche se non basterebbe comunque a uscire dalla zona retrocessione.

Juventus-Pisa: probabili formazioni

Juventus-Pisa, Allianz Stadium di Torino, ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic

Juventus-Pisa: dove vedere la partita

Il match delle 20.45 tra Juventus e Pisa sarà disponibile in diretta TV su Dazn e su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. La partita sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now.