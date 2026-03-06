Napoli-Torino 2-1, azzurri a -1 dal Milan e De Bruyne fa il suo ritorno in campo

Il Napoli supera 2-1 il Torino al ‘Maradona‘ nel match che ha aperto la 28/a giornata di Serie A e sale a 56 punti in classifica, portandosi momentaneamente a -1 dal Milan secondo in classifica. Alisson Santos sblocca il risultato dopo appena sette minuti, nella ripresa Elmas al 23′ in girata in area su sponda aerea di Politano trova il raddoppio. Un colpo di testa di Casadei a tre minuti dal 90′ riporta in partita i granata, che sfiorano nel finale il 2-2 con Adams ma alla fine escono sconfitti. La squadra di D’Aversa resta ferma a quota 30, attualmente a +6 sulla zona retrocessione.

Conte: “Partita dominata che ci siamo complicati”

“Abbiamo dominato una partita che tra virgolette ci siamo complicati alla fine. Sono sicuramente molto soddisfatto per la prova dei ragazzi, erano tre punti importanti contro una buona squadra”. Così il tecnico del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Torino. “I rientri di De Bruyne e Anguissa? Sembra che non se ne siano andati ma se ne sono andati, non ci siamo ritrovati per tantissimi mesi loro due, Lukaku e altri giocatori, però la forza di questo gruppo è che non ha mai cercato l’alibi delle assenze, e facendo questo abbiamo vinto una Supercoppa e siamo rimasti sempre nella zona alta della classifica, che non era per niente scontato”, ha aggiunto Conte che ha poi elogiato Alisson. “E’ un ragazzo che sta entrando nei meccanismi di gioco, dobbiamo cercare di portarlo nelle zone di campo a lui preferite – ha concluso – Ha grande velocità, quello che gli chiedo è di non essere timido e oggi non lo è stato. Siamo contenti, aspettiamo anche i progressi di Giovane”.