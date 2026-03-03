Como-Inter oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Como-Inter, atto primo. Lariani e nerazzurri si sfidano oggi, martedì 3 marzo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un’opportunità per Cesc Fabregas, un dovere per Cristian Chivu, chiamato a vincere dopo la deludente eliminazione dalla Champions League per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt. Entrambi vengono da una striscia positiva in campionato: i biancoblu hanno collezionato sette punti nelle ultime tre partite mentre il club di viale della Liberazione in campionato non perde dal derby contro il Milan del 23 novembre 2025.

Il tempo della Semifinale di Coppa Italia d'andata è arrivato 😎🖤💙 pic.twitter.com/xuFgfKKAzA — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 3, 2026

Zielinski: “Faremo di tutto per il Doblete, Paz un fuoriclasse”

“Sarebbe fantastico fare il Doblete, siamo pronti a tutto“, ha detto Piotr Zielinski in vista della semifinale contro il Como. “Ha tanta qualità, bisognerà fare attenzione”, ha affermato l’ex Napoli in esclusiva a Sportmediaset. “Mi ha colpito la loro organizzazione, giocano con grande qualità e hanno un grande allenatore come Fabregas. Nico Paz? Un fuoriclasse, ha numeri impressionanti quindi bisognerà fare attenzione”.

E sul derby: “Le ultime partite con i rossoneri sono andate male ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più. Naturalmente vogliamo mostrare la nostra forza. I tifosi? Sono stati fantastici, ci hanno dato una grande mano. Abbiamo risposto alla grande dopo l’eliminazione dalla Champions League”.

Como-Inter: probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu

Arbitro: Marco Di Bello

Dove vedere la partita in tv

Como-Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, si può seguire in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. La partita si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di Sportmediaset. Fischio di inizio alle ore 21 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como.