Como-Inter oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Como-Inter, atto primo. Lariani e nerazzurri si sfidano oggi, martedì 3 marzo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un’opportunità per Cesc Fabregas, un dovere per Cristian Chivu, chiamato a vincere dopo la deludente eliminazione dalla Champions League per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt. Entrambi vengono da una striscia positiva in campionato: i biancoblu hanno collezionato sette punti nelle ultime tre partite mentre il club di viale della Liberazione in campionato non perde dal derby contro il Milan del 23 novembre 2025.
Zielinski: “Faremo di tutto per il Doblete, Paz un fuoriclasse”
“Sarebbe fantastico fare il Doblete, siamo pronti a tutto“, ha detto Piotr Zielinski in vista della semifinale contro il Como. “Ha tanta qualità, bisognerà fare attenzione”, ha affermato l’ex Napoli in esclusiva a Sportmediaset. “Mi ha colpito la loro organizzazione, giocano con grande qualità e hanno un grande allenatore come Fabregas. Nico Paz? Un fuoriclasse, ha numeri impressionanti quindi bisognerà fare attenzione”.
E sul derby: “Le ultime partite con i rossoneri sono andate male ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più. Naturalmente vogliamo mostrare la nostra forza. I tifosi? Sono stati fantastici, ci hanno dato una grande mano. Abbiamo risposto alla grande dopo l’eliminazione dalla Champions League”.
Como-Inter: probabili formazioni
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S.Roberto; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. All. Chivu
Arbitro: Marco Di Bello
Dove vedere la partita in tv
Como-Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, si può seguire in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. La partita si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di Sportmediaset. Fischio di inizio alle ore 21 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como.