Riccardo Calafiori: “Mi piacerebbe tornare a Roma”

Riccardo Calafiori apre a un ritorno a Roma. Non adesso ma in futuro. “Mi piacerebbe tornare prima o poi, ovviamente non è che possiamo pianificare la carriera adesso. Però sì lo immagino”. “Ho lasciato a metà. Tutto è iniziato benissimo: goal, avevo anche la possibilità di giocare un po’di più”, ha ammesso il difensore 23enne che ora gioca a Londra, per l’Arsenal, club primo nella classifica di Premier League e tra i favoriti per la vittoria della Champions League. La confessione è arrivata a Supernova, podcast di Alessandro Cattelan che è andato nella capitale inglese proprio per intervistare il terzino e centrale dei Gunners.

Numeri e carriera di Calafiori

Il classe 2002 è arrivato all’Arsenal nell’estate 2024, ceduto dal Bologna per circa 43 milioni di euro. In questa stagione ha disputato 20 partite in Premier e quattro in Champions, realizzando un gol e tre assist. Colonna della Nazionale italiana, con la maglia azzurra ha giocato in tutto 12 partite, senza però mai trovare la rete.

La sua carriera calcistica è nata nelle giovanili della Roma. Prima l’U17, poi l’U19 e infine la prima squadra. La sua avventura con i grandi però non è durata molto: Calafiori è stato mandato in prestito al Genoa nel gennaio 2022 e poi venduto al Basilea nell’estate dello stesso anno. La squadra svizzera dopo una stagione lo ha ceduto al Bologna, piazza nella quale è maturato ed è riuscito a mettersi in mostra, fino ad attirare l’attenzione delle big europee.