Juventus, McKennie rinnova fino al 2030

Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista statunitense è arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero – diventate nel frattempo 220 – in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist.

Il messaggio per voi da parte di Wes 🤍🖤 pic.twitter.com/ZvskYnFhOe — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2026

I numeri di McKennie questa stagione

A spingere la Vecchia Signora a rinnovare McKennie sono state sicuramente le prestazioni messe in campo dal 27enne del Texas che in questa stagione, finora, ha realizzato quattro gol e cinque assist in 26 partite giocate in Serie A. Ottima performance anche in Champions League dove il centrocampista di Little Elm ha segnato quattro gol e fatto un assist in 10 match, prima dell’eliminazione della Juve dalla competizione europea.