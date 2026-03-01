Roma-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Big match oggi 1° marzo in serie A nel posticipo della domenica sera della 27esima giornata di serie A, tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Per i giallorossi il match in casa è l’occasione per cercare la vittoria e scavare un solco più ampio tra loro e i diretti rivali per l’Europa, ma proprio per questo i bianconeri non possono permettersi passi falsi.

Gasperini: “Roma-Juve occasione per vincere contro una big”

“Momento giusto per vincere un big match? Non è che non abbiamo mai vinto. Con quelle davanti non abbiamo vinto, ma di recente abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. Abbiamo vinto però con Como e Bologna”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus in campionato. “Con la Juventus abbiamo perso all’andata. Ci manca la vittoria con una di queste a cui siamo vicini. Dobbiamo pensare all’interpretazione della gara. Questo tipo di partite viaggiano sul filo dell’equilibrio – ha aggiunto – sono le cose impercettibili che spostano il risultato”.

La Roma è cresciuta rispetto all’andata. “Eravamo un po’ rimaneggiati, soprattutto in difesa, ma avevamo fatto una buona partita, così come la Juventus. Era stata equilibrata fino alla fine. Abbiamo avuto un mese di gennaio difficile per gli infortuni, siamo stati molto in emergenza. Abbiamo avuto alti e bassi – ha spiegato Gasperini – con vittorie e sconfitte. Dobbiamo dare continuità perché chi riesce a fare filotti di risultati in questo periodo strappa e si stacca in classifica”.

Kalulu: “Roma forte, ma Juventus consapevole della sua forza”

“È sicuramente una settimana importante. Dopo mercoledì c’è un mix di sensazioni, c’è il dispiacere per il risultato ma anche l’orgoglio per la prestazione che abbiamo messo sul campo”. Così il difensore della Juventus Pierre Kalulu intervenuto in conferenza stampa, al posto dell’allenatore Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Roma in campionato.

“C’è la consapevolezza che questa è una partita importante per noi. Mancheranno comunque altre 11 gare, ma sicuramente è uno scontro diretto che ha valore. Siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre capacità”, ha aggiunto. “La partita d’andata con la Roma ci ha fatto molto bene come squadra, è vero. La gara di mercoledì ha confermato l’idea che avevamo in testa, siamo forti e pronti“, ha detto Kalulu. “La Roma è una squadra forte, dinamica. Mi aspetto una partita con ritmi alti, penso bella da vedere: una battaglia, ricca di duelli e con spazio per mostrare la tecnica dei giocatori. Penso che sarà una sfida migliore di quella d’andata perché tutti siamo cresciuti”, ha ribadito Kalulu.

Roma-Juventus: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Roma-Juventus: orario e dove vederla

Roma-Juventus è in programma all’Olimpico questa sera alle 20.45. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva sui canali Dazn. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.